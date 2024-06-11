На фронте погибла защитница Украины и стилист "Квартала 95" Шура Рязанцева с позывным "Ялта"

На фронте погибла военнослужащая Александра (Шура) Рязанцева с позывным "Ялта", которая до полномасштабного вторжения РФ работала стилистом во многих известных проектах и даже одевала Владимира Зеленского.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом трагическом событии, а также жизни и достижениях девушки.
О трагической гибели "Ялты" стало известно из сообщений в социальных сетях.
"К большому сожалению, Шурочки больше нет…", - написала ее сестра Валерия.
Публикация Валерии Рязанцевой (скриншот: facebook.com/valeriya.ryazanceva)
"Светлая тебе память, Ялточка. Крым будет свободен", - добавила Эмма Шиманович.
Пост Эммы Шиманович (скриншот: facebook.com/emma.shymanovych)
"Погибла Шура Рязанцева. К сожалению, это правда. Я не могу и вряд ли смогу осознать это, потому что такие, как она не должны погибать", - подчеркнула Юлия Забелина.
По ее словам, "Ялта" воевала на фронте с начала вражеского вторжения.
"Она очень хотела семью, выйти замуж и родить ребенка. А еще увидеть Крым свободным. Потому что она "Ялта", - добавила подруга погибшей.
Публикация Юлии Забелиной (скриншот: facebook.com/yulia.zabelina.9)
Шура "Ялта" Рязанцева - уроженка Крыма.
До полномасштабного вторжения РФ девушка работала стилисткой, хотя во время Революции Достоинства спасала раненых на улице Институтской.
В рамках профессиональной карьеры Александра одевала актеров "Квартала 95", проекта "Орел и Решка", руководила службой стиля на телеканале "Интер", даже была личным стилистом президента Владимира Зеленского.
В 2014 году, уже после оккупации полуострова россиянами, Рязанцева отправилась в родной Крым, где попала во вражеский плен (там она пробыла пять дней).
Шура "Ялта" Рязанцева (фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva)
В первый день полномасштабного вторжения РФ Шура Рязанцева пошла в столичный военкомат, после чего вступила в подразделение территориальной обороны.
Служила в десантно-штурмовых войсках, занималась волонтерством (собирая средства для нужд Вооруженных сил Украины).
2 июня Александре исполнилось 40 лет.
"Сегодня мне 40 лет… недавно я присоединилась к новому военному подразделению при ДШУ, хочу собрать для обновления амуниции", - написала она тогда и опубликовала свою фотографию.
Невероятно талантливая и мужественная "Ялта" (скриншот: facebook.com/sashaa.ryazanceva)
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