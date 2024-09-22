На фронте уже произошло 65 боев, почти половина на двух направлениях, - Генштаб

С начала суток по состоянию на 16:00, 22 сентября, на фронте зафиксировано 65 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Обстрелы РФ собственной Курской области

По имеющейся информации, противник нанес десять авиационных ударов по территории Курской области, применив 12 КАБов.

Вражеские обстрелы Украины

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.

Артиллерийские обстрелы противник нанес по Брускам, Малушиному, Павловке, Журавке, Великой Писаревке и Бояро-Лежачам.

Под ударами авиации оказались Эсмань, Беловоды, Журавка, Бывалино и Ястребщина.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска. Идет бой. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. Пять атак противника еще продолжаются. Всего на направлении зафиксировано десять боев. В районы Купянска, Купянска-Узлового и Первомайского оккупанты сбросили в общей сложности девять авиабомб.

Агрессор увеличил количество атак до пяти на Лиманском направлении. Состоялись боевые действия вблизи Чернещины, Дружелюбовки, Новосадова и Дибровы. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районе Выемки. Ситуация контролируемая. Также оккупант нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами по районам населенных пунктов Ивановцы, Свято-Покровское и Славянск.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отбивать две атаки оккупантов возле Калиновки и Клещеевки. Вблизи Григоровки и Ступочков пять вражеских атак уже остановлены. Противник применял неуправляемые авиационные ракеты по Ступочкам.

На Торецком направлении захватчик, при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, четыре раза атаковал в районах Дачное, Торецк, Щербиновка и Нелиповка. Идет бой вблизи Торецка.

Наибольшая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 21 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются бои в шести локациях в районах Новоторецка, Гродовки, Новогродовки и Мариновки. Авиация окупантов била в течение дня НАРами в сторону Александрополя.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Горняка, Цукуриного, Желаемого Второго и Екатериновки отражены шесть штурмов, также продолжаются четыре боя вблизи Константиновки и Горняка.

На Времивском направлении агрессор атакует недалеко от Угледара и Водяного, в настоящее время продолжается четыре боя. Также вражеская авиация нанесла удары возле Богоявленки, Урожайного и Равнополья.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных действий оккупантов за сегодня не отмечено. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражен один штурм врага.

Генштаб добавил, что украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.