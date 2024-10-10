На фронте уже произошло 114 боев. Генштаб назвал самые горячие направления

Российские обстрелы

За сегодняшний день противник нанес по территории Украины четыре ракетных удара (15 ракет), 45 авиационных ударов (75 КАБ), использовал для поражения 635 дронов-камикадзе.

Также враг совершил более 3400 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал неподалеку от Волчанска и Тихого.

Сегодня потери противника на направлении составили 63 военнослужащих убитыми и ранеными, три уничтоженных артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, вертолет Ми-8, 14 БПЛА и четыре автомобиля. Также украинские воины повредили три артсистемы, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.

На Купянском направлении враг в течение дня 12 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки. Семь атак противника отражены Силами обороны. Бои продолжаются в пяти локациях.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз в районах Дружелюбовки, Грековки, Площадки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. До сих пор ведутся четыре боестолкновения, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении враг четыре раза в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону возле Верхнекаменского.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в семь боевых столкновений. Шесть атак вблизи Орехово-Василовки, Часового Яра и Ступочек остановлены. В настоящее время идет бой в районе Часового Яра.

На Торецком направлении наши войска отражали семь атак противника возле Торецка и Щербиновки. Четыре атаки остановлены украинскими воинами, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Селидово, Крутый Яр, Луч, Лисовка, Миролюбовка и Калиново 17 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака продолжается.

По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 250 оккупантов, 103 из них - безвозвратно. Уничтожены 12 артсистем, две единицы РСЗО "Град", четыре боевых бронированных машин и 11 автомобилей, также повреждены РСЗО, шесть ББМ и пять единиц автомобильной техники оккупантов.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки, где украинские защитники отразили 13 атак. Два боестолкновения продолжаются.

На Времивском направлении наши войска отразили девять атак противника, оккупанты пытаются продвинуться в направлении Богоявления.

Оккупанты дважды попытались атаковать наши позиции на Ореховском направлении возле Малой Токмачки и Работино. Получили достойный отпор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре неудачных попытки штурмов предприняты агрессором в течение дня.