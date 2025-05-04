На фронте уже более 100 боев: особенно горячо под Покровском и на Новопавловском направлении

На фронте с начала суток, 4 мая, уже произошло 101 боевое столкновение. Враг продолжает активно наступать на позиции Сил обороны на Покровском и Новопавловском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Украины.
Российские оккупанты продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.
По данным Генштаба, в результате циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Степок, Белая Береза, Кучеровка, Старая Гута, Лемищина, Семейкино, Проходы Сумской области; Блешня Черниговской области. Авиационным ударам подверглись Рясное и Большая Писаревка, что на Сумщине.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 26 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Александрополь, Малиновка, Лисовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Миролюбовки и Алексеевки.
Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, шесть боестолкновений продолжаются. Авиационные удары управляемыми бомбами враг нанес по населенному пункту Покровск.
На Курском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение, в том числе пять из них продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 18 КАБов, совершил 116 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 17 атак на позиции украинцев в районах Надежды, Ямполовки, Колодязов и в сторону Грековки и Зеленой Долины, семь боев продолжаются. Воины ВСУ стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Харьковском направлении Силы обороны отражают две вражеские атаки вблизи Волчанска и в сторону Нововасильевки.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.
На Северском направлении враг атаковал в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. Всего с начала суток произошло одно боестолкновение.
На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы. Украинские защитники остановили два наступательных действия противника, сейчас продолжается еще три боестолкновения.
На Торецком направлении с начала суток произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.
На Новопавловском направлении произошло шесть вражеских атак в районах Привольного и Свободного Поля, два боестолкновения продолжаются до сих пор. В то же время противник нанес авиационные удары по Новополю, Розовке, Святопетровке и Зеленому.
На Гуляйпольском направлении авиаударам подверглось Железнодорожное.
Четыре вражеские атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении - захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Лобкового, Каменского и Степного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка.
На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационные удары по Херсону и Тягинке.
На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло.
Всего за 3 мая потери России составили 1340 военных. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 24 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, два самолета, 163 БпЛА оперативно-тактического уровня и 129 единиц автомобильной техники оккупантов.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств, одну станцию РЭБ, семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БпЛА и одно вражеское средство противовоздушной обороны.
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