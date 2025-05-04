На фронте уже более 100 боев: особенно горячо под Покровском и на Новопавловском направлении

Российские оккупанты продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.

По данным Генштаба, в результате циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Степок, Белая Береза, Кучеровка, Старая Гута, Лемищина, Семейкино, Проходы Сумской области; Блешня Черниговской области. Авиационным ударам подверглись Рясное и Большая Писаревка, что на Сумщине.

Самые активные направления фронта

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 26 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Александрополь, Малиновка, Лисовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Миролюбовки и Алексеевки.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, шесть боестолкновений продолжаются. Авиационные удары управляемыми бомбами враг нанес по населенному пункту Покровск.

На Курском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение, в том числе пять из них продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 18 КАБов, совершил 116 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 17 атак на позиции украинцев в районах Надежды, Ямполовки, Колодязов и в сторону Грековки и Зеленой Долины, семь боев продолжаются. Воины ВСУ стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении Силы обороны отражают две вражеские атаки вблизи Волчанска и в сторону Нововасильевки.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Северском направлении враг атаковал в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. Всего с начала суток произошло одно боестолкновение.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы. Украинские защитники остановили два наступательных действия противника, сейчас продолжается еще три боестолкновения.

На Торецком направлении с начала суток произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.

На Новопавловском направлении произошло шесть вражеских атак в районах Привольного и Свободного Поля, два боестолкновения продолжаются до сих пор. В то же время противник нанес авиационные удары по Новополю, Розовке, Святопетровке и Зеленому.

На Гуляйпольском направлении авиаударам подверглось Железнодорожное.

Четыре вражеские атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении - захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Лобкового, Каменского и Степного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационные удары по Херсону и Тягинке.

На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло.