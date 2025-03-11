На фронте произошло более 240 боев: Генштаб рассказал, где россияне атакуют больше всего

По данным Генштаба, с начала суток российские захватчики нанесли один ракетный и 49 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 68 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения более 700 дронов-камикадзе и осуществили более 4000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник с начала суток шесть раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск, от вражеской авиации пострадали Казачья Лопань, Гоптовка и Ветеринарное.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Новой Кругляковки, Петропавловки, Кучеровки, Богуславки и Загрызово, где украинские защитники остановили 13 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 31 раз атаковали позиции Сил обороны в направлениях населенных пунктов Чернещина, Грековка, Екатериновка, Ямполовка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Майского, Часового Яра и Ступочек. Силы обороны отбили 14 атак захватчиков.

Тридцать два раза россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Белой Горы, Дилиевки, Дачного, Дружбы, Курдюмовки и Торецка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Зеленое, Зверево, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Богдановка, Алексеевка, Шевченко, Котляровка и Андреевка. Наши защитники остановили 54 штурмовых действия противника, еще девять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись Новая Полтавка, Покровск, Гродовка, Зверево и Леонтовичи.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 154 оккупантов, из них 120 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, три единицы автомобильной техники, пушку, миномет, семь разведывательных БПЛА и один вражеский ретранслятор.Также повредили пушку и автомобиль противника.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Привольного, Скудного, Свободного Поля и Бурлацкого. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений с противником в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоселка и Новополь. Семь боестолкновений сейчас продолжаются. Неуправляемыми авиационными ракетами враг ударил по населенным пунктам Новополь и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий в направлениях населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобково. Сейчас незавершенными остаются два боестолкновения. От вражеской авиации пострадал населенный пункт Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел. Авиационные удары враг нанес по районам населенных пунктов Бургунка, Вировка, Матросовка и Корсунка.

На Курском направлении с начала суток произошло 33 боестолкновения, также захватническая армия нанесла 13 авиаударов, сбросив 15 КАБов, и осуществила 240 обстрелов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.