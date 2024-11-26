На фронте произошло более 200 боев, больше всего - на Кураховском направлении - Генштаб

Российские обстрелы

По данным Генштаба, противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 31 авиационный удар с применением 57 КАБов, более семи сотен ударов дронами-камикадзе и произвел более 3300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений с российскими захватчиками. Все они в районе Волчанска отражены украинскими воинами. Населенный пункт Питомник потерпел авиаудар тремя управляемыми бомбами.

На Купянском направлении противник 17 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Григоровки, Зеленого Роща, Загрызового, Сенькового, Колесниковки, Синковки и Андреевки. Одну управляемую авиабомбу враг сбросил на населенный пункт Куриловка.

Двадцать один раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского. Кроме того, населенные пункты Ивановка, Лиман, Заречное подверглись авиаударам девятью КАБ.

На Северском направлении оккупанты атаковали в районе Григоровки, успеха не имели. В то же время враг нанес авиаудару управляемой бомбой по Славянску.

Районы населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Предтечино и Дилиевка были атакованы врагом на Краматорском направлении 13 раз. Ситуация на направлении контролируемая, Силы обороны устойчиво удерживают занимаемые рубежи.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка и Торецк, все атаки отбиты, противник успеха не имел. Удары с воздуха подверглись Торецку, Екатериновке и Краматорску, всего враг сбросил шесть управляемых бомб.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 32 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лисовки и Млечного.

В общей сложности, 29 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще три боестолкновения, в районах Пустынки и Нового Труда, продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

За сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 169 человек убитыми и 219 ранеными. Уничтожены автомобиль и мотоцикл. Кроме того, еще один автомобиль и три БМП были существенно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 39 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дачное, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Елизаветовка, Ганивка и Антоновка. Подразделения Сил обороны отразили 26 атак противника, 13 атак в районах Берестков, Зари и Солнцовки продолжаются до сих пор.

За сегодняшний день на данном направлении враг потерял 90 человек убитыми и ранеными. Уничтожены две БМП и один квадроцикл. Три БМП, одна пушка и один автомобиль повреждены.

На Времивском направлении наши воины остановили 12 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Ровнополь. Еще четыре боестолкновения в районе населенного пункта Веселый Гай продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не производил.

На Ореховском направлении захватчики активно применяли авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Темировка и Павловка, в общей сложности сбросили десять управляемых авиационных бомб.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска. Противник успеха не имел.

"Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно об 11 авиационных ударах с применением 17 КАБов и 196 артиллерийских обстрелов, в том числе четырех - из реактивных систем залпового огня", - добавили в Генштабе.