ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На фронте произошло более 110 боев: Генштабе назвал самые горячие направления за сутки

Понедельник 11 августа 2025 00:50
UA EN RU
На фронте произошло более 110 боев: Генштабе назвал самые горячие направления за сутки Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 10 августа, на фронте произошло 112 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение 10 августа противник нанес 38 авиационных ударов, сбросив 66 управляемых авиационных бомб, совершил 1 691 удар дроном-камикадзе и 4 127 обстрелов позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две атаки российских захватчиков. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 17 управляемых бомб, совершил 275 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили четыре атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших войск. Бои шли в районах населенных пунктов Радьковка, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Грековка и в сторону Шандриголово и Дроновки.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили пять попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские атаки в районах Новомаркового, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Александро-Калиново, Екатериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 32 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Затишок, Кучеров Яр, Заповедное, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверево, Котлино, Ореховое и Федоровка. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

"По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 108 и ранили 56 оккупантов, уничтожили восемь единиц автомобильной техники, 13 БпЛА и склад боеприпасов; также повредили три пушки, два автомобиля и танк захватчиков", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 18 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Свободное Поле, Темировка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили атаку захватчиков.

На Ореховском направлении захватнические войска атаковали в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг провел четыре бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Обстановка сутками ранее

Напомним, что 9 августа на фронте было зафиксировано 160 боевых столкновений. В тот день враг совершил больше всего атак на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Подробнее о ситуации 9 числа - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН