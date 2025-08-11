На фронте произошло более 110 боев: Генштабе назвал самые горячие направления за сутки

По состоянию на 22:00, 10 августа, на фронте произошло 112 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение 10 августа противник нанес 38 авиационных ударов, сбросив 66 управляемых авиационных бомб, совершил 1 691 удар дроном-камикадзе и 4 127 обстрелов позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две атаки российских захватчиков. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 17 управляемых бомб, совершил 275 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили четыре атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших войск. Бои шли в районах населенных пунктов Радьковка, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Грековка и в сторону Шандриголово и Дроновки.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили пять попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские атаки в районах Новомаркового, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Александро-Калиново, Екатериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 32 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Затишок, Кучеров Яр, Заповедное, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверево, Котлино, Ореховое и Федоровка. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

"По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 108 и ранили 56 оккупантов, уничтожили восемь единиц автомобильной техники, 13 БпЛА и склад боеприпасов; также повредили три пушки, два автомобиля и танк захватчиков", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 18 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Свободное Поле, Темировка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили атаку захватчиков.

На Ореховском направлении захватнические войска атаковали в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг провел четыре бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.