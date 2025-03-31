На фронте произошло более 100 боев: где враг атакует больше всего

На Харьковском направлении враг проводил одно безуспешное наступательное действие в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия в сторону Песчаного и неподалеку Загрызово, Степной Новоселовки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи Надежды, Дибровы, Колодязов, в направлениях Нового, Серебрянки, Торского, Зеленой Долины и Новомихайловки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.

На Северском направлении Силы обороны отражают две атаки противника вблизи Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Предтечино, еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник десять раз атаковал в районе Торецка. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Котлино, Сергеевка, Новосергиевка, Новоалександровка, Успеновка, Серебряное, Котляровка, Богдановка, Андреевка и Алексеевка.

Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 28 атак. Бои не утихают. Авиационным ударам подверглись Покровск, Удачное.

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого, Днепроэнергии и в направлении Разлива. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиаудару подверглась Новопавловка.

На Гуляйпольском направлении противник совершил восемь атак вблизи Новоселки, Привольного и в направлении Свободного Поля, Новополя. Кроме того, враг наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Темировка, Великомихайловка, Зеленое Поле.

На Ореховском направлениивраг семь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Малые Щербаки, Лобково, Щербаки, Каменское и Новоданиловка, пока два боевых столкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

В Курской области украинские защитники отбили 9 атак россиян, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес 14 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 24 управляемых авиационных бомбы и осуществил 145 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.