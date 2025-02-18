На фронте произошло более 100 боев: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

На фронте с начала суток 18 февраля произошло 109 боевых столкновений. Наиболее активно враг продолжает действовать на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении авиаудару подверглась Черкасская Лозовая.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили 13 атак вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполовка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении состоялось два боестолкновения вблизи Белогоровки.
На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Васюковки и в направлении Александро-Шультино, одну из трех атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки, девять атак продолжаются, еще шесть штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские захватчики осуществили 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Луч, Песчаное, Котлино, Надеждинка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Дачное, Шевченко и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак, восемь боестолкновений еще продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 штурмовых действий вражеских войск, еще два боестолкновения пока продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя. Шесть атак врага уже отбиты нашими защитниками, еще пять - продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары КАБами по Гуляйполю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении украинские защитники отражают одну атаку в районе Малых Щербаков. НАРами враг атаковал Пятихатки.
Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбивали шесть вражеских атак, четыре боестолкновения еще продолжаются до сих пор, также авиация захватчиков нанесла 14 ударов, сбросив при этом 17 КАБов.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 861 тысячу военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины уничтожили 12 танков, 12 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы и другую технику врага.
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