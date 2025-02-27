На фронте произошло почти 90 боев: где враг пытается прорвать оборону ВСУ

На фронте с начала суток 27 февраля произошло 88 боевых столкновений. Активнее всего российские оккупанты атакуют на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в сторону Волчанска и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское и Колодязи. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже четыре боестолкновения, которые были успешно отражены нашими защитниками.

На Северском направлении, в районе Белогоровки, Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм. Населенный пункт Северск подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Васюковки. Авиационные удары управляемыми бомбами противник нанес по Краматорску.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Крымского и Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, населенный пункт Константиновка подвергся авиаударам управляемыми бомбами.

На Покровском направлении сегодня враг 35 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Березовка, Мирное, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье и Богдановка, десять боестолкновений продолжаются до сих пор. Агрессор применил 15 управляемых бомб по населенным пунктам Алексеевка, Покровск, Удачное и Зверево.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг активизировался в районах Новополя и Чаривного, наши защитники успешно отбили четыре атаки наших позиций, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. В то же время враг наносил авиационные удары по населенным пунктам Каменское, Железнодорожное, Гуляйполе и Новополье.

На Ореховском направлении враг семь раз атаковал наших защитников в районах Степного, Пятихаток, Новоандреевки и Каменского и нанес авиаудар неуправляемыми ракетами в районе Новоандреевки.

На Купянском и Приднепровском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

Четыре боевых столкновения произошло сегодня на Курском направлении. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 18 КАБов и совершил 191 артиллерийский обстрел, в том числе 12 - из РСЗО.