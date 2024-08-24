На фронте произошло 96 боев, 39 из них на Покровском направлении - Генштаб

По состоянию на 16:00, 24 августа, на фронте с начала суток зафиксировано 96 боевых столкновений. 39 из них прошли на Покровском направлении, где враг уже не первый день концентрирует усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. В частности, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Порозок, Шалыгино, Глухов, Славгород, Мезеновка, Большая Писаревка, Дмитровка, Искрисковщина, Бояро-Лежачи, Бачевск, Свободная Слобода, Стрелецкая-Пушка, Михайловское, Карповичи, Ободы, Нововасиловка, Степное, Александровка.

Юнаковке, Беловодам, Дружбе, Речкам, Большой Писаревке, Кондратовке, Первомайскому, Белополью, Катериновке, Пожне, Никитовке, Ходиному, Бунякино, Славгороду, Угроидам, Порозку, Пушкарям, Прогрессу, Гремячу, Карповичам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло три боестолкноевения вблизи Глубокого и Волчанска, где продолжаются два боя.

На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий в сторону Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются две атаки. Также россияне запустили НАР в район Петропавловки.

На Лиманском направлении произошло шесть боевых столкновений. Противник штурмовал позиции украинских защитников неподалеку от Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового. Пять боев завершено, один - продолжается.

На Северском направлении защитники Украины остановили два вражеских штурма возле Спорного и Выемки. Сейчас Силы обороны отбивают атаку вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Ступочек, Часового Яра и Калиновки. В общей сложности произошло 12 боестолкновений, три из которых до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении произошло девять боеприкосновений у Дилиевки, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка. Сейчас идет один бой. Кроме этого, захватчики нанесли три авиаудара по Дилиевке и Дружбе.

На Покровском направлении россияне совершили 39 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Калиново, Новогродовка и Птичье. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 31 атаку, восемь боев до сих пор продолжаются. Потери врага на этом направлении уточняются.

Также противник нанес два авиаудара, сбросив КАБ по Мемрику и запустив НАРы в сторону Александрополя.

На Кураховском направлении захватчики 12 раз атаковали вблизи Красногоровки, Карловки, Георгиевки и Константиновки. Девять боестолкновений завершено, три - продолжаются.

На Времивском направлении противник трижды безрезультатно штурмовал позиции ВСУ возле Угледара, Водяного и Екатериновки.

На Ореховском направлении произошло три боеприкосновения вблизи Новоандреевки и Щербаков, где до сих пор продолжается один бой. К тому же, россияне запустили 32 НАРа по Лобковому, Пятихаткам и Новоандреевке.

На Приднепровском направлении оккупанты, привлекая авиацию, нанесли авиаудары КАБами по районам Новотягинки, Бургунки, Томариного и Змиевки.

На других направлениях фронта - без особых изменений.