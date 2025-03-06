На фронте произошло 138 боев, больше всего - на Торецком направлении, - Генштаб

На фронте по состоянию на вечер 6 марта произошло 138 боевых столкновений. Активнее всего россияне действовали на Торецком направлении, где 32 раза атаковали позиции украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала этих суток российские захватчики нанесли 68 авиационных ударов, применив 104 КАБа. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 946 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник проводил пять штурмов позиций наших защитников в районе Загрызово. Украинские защитники отбили все вражеские атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Ивановки, Балки Журавки, Ямполовки и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении в течение дня враг совершил одну попытку наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атака отбита.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 14 боевых столкновений вблизи Часового Яра и в направлении Ступочек, из которых четыре продолжаются до сих пор. Авиаудару подвергся Краматорск.

На Торецком направлении россияне 32 раза атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дилиевки, Крымского, Озаряновки и Торецка. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 17 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Луч, Даченское, Котлино, Надиевка и Андреевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 286 оккупантов, 138 из них - безвозвратно. Также уничтожены танк, семь автомобилей, четыре антенны управления БПЛА, два мотоцикла, семь БПЛА, два генератора, пять терминалов спутниковой связи, также повреждены два танка, три автомобиля и боевая бронированная машина врага.

Сегодня на Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи Константинополя, Скудного и Бурлацкого, получил отпор.

На Гуляйпольском направлении противник атаковал пять раз в районах Привольного и Новоселки.

Сегодня украинские защитники отбили десять штурмовых действий захватчиков на Ореховском направлении в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков, Нестерянки, Каменского и Пятихаток, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские воины отбили 29 атак россиян, два столкновения до сих пор продолжаются. Противник, с начала суток, нанес 22 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 427 артиллерийских обстрелов.