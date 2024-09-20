На фронте произошло 123 атаки россиян, треть - на Кураховском направлении, - Генштаб

За сегодняшний день, 20 сентября, на фронте произошло 123 атаки российских оккупантов. Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении, где провел треть всех атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как сообщили в Генштабе, продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

В частности, от обстрелов артиллерии пострадали Николаевка, Большая Писаревка, Рясное, Порозок, Луговка, Покровка, Бояро-Лежачие, Бруски, Лемищино. Также враг дважды гнал с РСЗО по Луговке.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы штурмуют позиции наших подразделений в районах Волчанска, в настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отразили вражеские штурмы вблизи населенных пунктов Степова, Новоселовка, Синьковка и Лозовая. Пять боестолкновений продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Тернов и Заречного. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили уже восемь вражеских атак, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются. Ситуация контролируема.

На Северском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника возле Выимки.

При поддержке штурмовой авиации на Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия возле Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг проводил шесть атак. Сегодня агрессор атакует возле населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка. Наши защитники дают достойный отпор противнику, три атаки уже завершены, до сих пор ведутся еще три боестолкновения. Авиация агрессора нанесла бомбовые удары по населенным пунктам Торецк и Клебан-Бык.

С начала суток на Покровском направлении оккупанты предприняли уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкая, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидового и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, отразили 16 атак противника, пять боестолкновений еще продолжаются.

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Кураховском направлении, где захватчики 40 раз атаковали наши подразделения. Подразделения российских войск пытались продвинуться возле Цукуриного, Желаемого Первого, Георгиевки, Дальнего, Александровки, Катрериновки и Константиновки. В настоящее время 10 штурмов продолжаются.

На Времивском направлении захватчики восемь раз безуспешно атаковали позиции украинских войск возле Угледара, Пречистовки и Богоявления.

На Ореховском направлении ударил неуправляемыми авиационными ракетами населенный пункт Пятихатки. Также вражеские подразделения безуспешно пытались продвинуться в направлении Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

"Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. С начала суток авиация врага нанесла 21 авиаудар, сбросив при этом 27 управляемых авиабомб по территории РФ, - добавили в Генштабе.