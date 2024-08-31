На фронте произошло 109 боев, враг наиболее активен в двух направлениях, - Генштаб

Российские обстрелы

В Генштабе отметили, что сегодня от артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают Сумская и Черниговская области. В частности, под вражеский огонь попали 15 районов разных населенных пунктов. Среди них Хреновка, Уланово, Большая Писаревка, Славгород и Степок. Сопич обстрелян дважды, а Порозок - трижды. Авиабомбами российские террористы целили, в частности, по Глухову, Мануховке, Журавке и Ободам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении в настоящее время идет атака противника в районе Волчанска. Липцы и Малые Проходы попали под вражескую бомбардировку.

На Купянском направлении противник 12 раз начинал штурмовать позиции подразделений ВСУ возле Синьковки, Колесниковки и в сторону Лозовой. Половина из этих боестолкновений еще продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Твердохлебового, Невского, Новосадового, Дибровы и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, а три - продолжаются. Оккупанты били НАРами с вертолетов Ка-52 по Сергеевке.

Враг пытается найти слабину в украинской обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского, Выемки, Звоновки и Спорного провел семь атак. Получил жесткий отпор. Бои неподалеку от Выемки и Верхнекаменского еще продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики начинали 12 штурмов у Калиновки, Часового Яра, Андреевки и Клещеевки. Три из них еще не завершены. Враг несет потери. Концентрирует усилия в районах Калиновки и Андреевки.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Восемь из них воины ВСУ остановили. Бой еще идет в районе Нелиповки, где враг атакует наиболее активно.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах семи разных населенных пунктов. Больше всего боев, почти половина, прошли возле Новогродовки. Селидово и Покровск получили удары КАБами.

Также зафиксирована 21 вражеская атака в сторону Украинска, Лесовки, Галицыновки, Георгиевки и Константиновки на Кураховском направлении. В районах Георгиевки и Константиновки оккупанты прикладывали основные усилия - провели одиннадцать и пять штурмов соответственно.

На Времивском направлении продолжаются два боестолкновения недалеко от Угледара и Времовки. Еще трижды враг проводил атаки в сторону Макаровки - получил жесткий отпор.

На Ореховском направлении оккупанты безуспешно атаковали трижды, у Малой Токмачки и Работино. По Ровнополю выпустили двадцать неуправляемых авиаракет из вооружения вертолетов.

На Приднепровском направлении успешно отражен один вражеский штурм.

На остальных направлениях без особых изменений.