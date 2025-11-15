ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На фронте состоялось более 160 боев: Генштаб назвал самое горячее направление суток

Суббота 15 ноября 2025 23:04
UA EN RU
На фронте состоялось более 160 боев: Генштаб назвал самое горячее направление суток Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 15 ноября, на фронте с начала суток произошло 164 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня страна-агрессор нанесла 39 авиационных ударов, сбросила 89 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2659 дронов-камикадзе и осуществили 3355 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками. Враг совершил 150 обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска и в сторону Двуречанского. Один бой до сих пор продолжается.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районе Богуславки, Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отражали семь российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Ямполовка, Дерилово, Колодязи и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Дробышево и Боровая. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении украинские воины отбили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки. Один бой до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах Миньковки и Предтечино.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отражали 17 вражеских атак вблизи Плещеевки, Константиновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 52 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Красный Лиман, Дорожное, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Покровск, Ровно, Новопавловка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

"По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 94 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили 19 БпЛА, один мотоцикл, два пункта управления БпЛА, две единицы автомобильной и две единицы специальной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов и одно укрытие личного состава противника; поразили пушку, единицу автомобильной техники и 21 укрытие личного состава противника", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении наши защитники отбили 16 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ялта, Сосновка, Привольное, Вороное, Вербово, Вишневое и Зеленый Гай. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиаудару подверглось Покровское.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 10 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в направлениях Варваровки и Затишья. Два боевых столкновения еще продолжаются. Под авиаударом врага оказалось Железнодорожное.

На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска, Плавней и Степного. Один бой еще продолжается. Враг нанес авиаудары по Приморскому и Малокатериновке.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Антоновского моста. Отрадокаменка оказалась под ударом вражеских неуправляемых авиационных ракет.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский провел встречу с ключевыми руководителями всей сферы обороны и безопасности Украины.

Глава государства проинформировал, что заслушал доклады о способности РФ продолжать войну и планов на ближайшие месяцы, а также отметил, что Россия провалила очередной определенный главой Кремля срок захвата Покровска и Купянска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Россия провалила собственные дедлайны захвата Покровска и Купянска, - Зеленский
Россия провалила собственные дедлайны захвата Покровска и Купянска, - Зеленский
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт