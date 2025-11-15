На фронте состоялось более 160 боев: Генштаб назвал самое горячее направление суток

По состоянию на 22:00, 15 ноября, на фронте с начала суток произошло 164 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня страна-агрессор нанесла 39 авиационных ударов, сбросила 89 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2659 дронов-камикадзе и осуществили 3355 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками. Враг совершил 150 обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска и в сторону Двуречанского. Один бой до сих пор продолжается.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районе Богуславки, Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отражали семь российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Ямполовка, Дерилово, Колодязи и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Дробышево и Боровая. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении украинские воины отбили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки. Один бой до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах Миньковки и Предтечино.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отражали 17 вражеских атак вблизи Плещеевки, Константиновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 52 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Красный Лиман, Дорожное, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Покровск, Ровно, Новопавловка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

"По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 94 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили 19 БпЛА, один мотоцикл, два пункта управления БпЛА, две единицы автомобильной и две единицы специальной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов и одно укрытие личного состава противника; поразили пушку, единицу автомобильной техники и 21 укрытие личного состава противника", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении наши защитники отбили 16 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ялта, Сосновка, Привольное, Вороное, Вербово, Вишневое и Зеленый Гай. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиаудару подверглось Покровское.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 10 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в направлениях Варваровки и Затишья. Два боевых столкновения еще продолжаются. Под авиаударом врага оказалось Железнодорожное.

На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска, Плавней и Степного. Один бой еще продолжается. Враг нанес авиаудары по Приморскому и Малокатериновке.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Антоновского моста. Отрадокаменка оказалась под ударом вражеских неуправляемых авиационных ракет.