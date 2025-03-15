RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

На фронте с начала суток произошло более 80 боев, - Генштаб

Фото: украинские воины продолжают противостоять врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 15 марта, на фронте с начала суток зафиксирован 81 бой. В частности, враг совершил 21 попытку штурма на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

в Генштабе проинформировали, что сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Медведевка, Карповичи, Янжуловка, Волковка, Рожковичи, Комаровка, Барановка, Шалигино и Дмитровка.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку Волчанска, сейчас идет один бой.

На Купянском направлении российские оккупанты пытаются прорвать нашу оборону в районе Загрызово, боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Ямполовка и Григорьевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Северском направлении, в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили попытку противника продвинуться вперед неподалеку Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении наши защитники отбили восемь штурмовых действий врага в районах Торецка и Дружбы, четыре боя идут до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Новоторецкое, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Сергеевка, Котлино, Успеновка, Надиевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, один бой продолжается до сих пор.
Авиаударам КАБами подверглись Багатир, Сергеевка, Покровск, Новоукраинка, Сухой Яр, Новооленовка и Новая Полтавка.

На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Разлив. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении захватчик, при поддержке штурмовой авиации, атакует в районе Новополя. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также бил по Гуляйполю.

Четыре безрезультатные попытки атаковать позиции наших подразделений российские военные совершили на Приднепровском направлении, понеся потери.

На Курском направлении с начала суток состоялось 11 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 21 авиационный удар, сбросив 32 управляемые бомбы, также совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Напомним, что за последние сутки, с 14 на 15 марта, потери РФ на фронте составили 1180 солдат. Также ВСУ уничтожили 28 артсистем, 97 беспилотников и 102 единицы автотехники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине