На фронте с начала суток произошло более 80 боев, - Генштаб

Вражеские обстрелы

в Генштабе проинформировали, что сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Медведевка, Карповичи, Янжуловка, Волковка, Рожковичи, Комаровка, Барановка, Шалигино и Дмитровка.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку Волчанска, сейчас идет один бой.

На Купянском направлении российские оккупанты пытаются прорвать нашу оборону в районе Загрызово, боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Ямполовка и Григорьевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Северском направлении, в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили попытку противника продвинуться вперед неподалеку Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении наши защитники отбили восемь штурмовых действий врага в районах Торецка и Дружбы, четыре боя идут до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Новоторецкое, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Сергеевка, Котлино, Успеновка, Надиевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, один бой продолжается до сих пор.

Авиаударам КАБами подверглись Багатир, Сергеевка, Покровск, Новоукраинка, Сухой Яр, Новооленовка и Новая Полтавка.

На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Разлив. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении захватчик, при поддержке штурмовой авиации, атакует в районе Новополя. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также бил по Гуляйполю.

Четыре безрезультатные попытки атаковать позиции наших подразделений российские военные совершили на Приднепровском направлении, понеся потери.

На Курском направлении с начала суток состоялось 11 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 21 авиационный удар, сбросив 32 управляемые бомбы, также совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На остальных направлениях - без особых изменений.