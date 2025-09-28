На фронте более сотни боев за сутки: почти половина на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Россияне нанесли один ракетный удар и 58 авиационных ударов, применили 50 ракет, сбросили 108 управляемых авиабомб. Кроме этого, захватчики привлекли для поражения 2706 дронов-камикадзе и осуществили 3391 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили шесть штурмовых действий оккупантов, еще один бой продолжается. Также враг нанес четыре авиационных удара, при этом сбросил восемь управляемых авиабомб, совершил 130 обстрелов, из которых семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и Каменка, в настоящее время три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили три штурмовые действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Купянск и Загрызово, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики четыре раза атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Торское, Дерилово, Шандриголово и в направлении населенного пункта Ставки.

На Северском направлении враг восемь раз пытался прорваться вблизи Федоровки, Григорьевки, Серебрянки и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение, подразделения противника пытались продвинуться в сторону Предтечино.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки, Александро-Калинового и Русиного Яра. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 41 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоэкономичное, Филиал и в направлении Мирнограда, Родинского, Балагана. В шести локациях бои не прекращаются.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежены 152 оккупанта, из которых 96 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили три единицы автомобильной техники и 32 беспилотных летательных аппарата. Также значительно повреждены три артиллерийские системы, два танка, шесть автомобилей. Кроме этого украинские защитники поразили восемь укрытий личного состава", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 10 вражеских атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Терновое, Поддубное, Малиевка, Новониколаевка, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в районе Полтавки. Авиация противника ударила по Железнодорожному и Новоселовке.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери. В то же время, враг нанес авиационный удар по населенному пункту Ольговка.