На фронте более 120 боев за сутки, почти половина на Покровском направлении, - Генштаб

Пятница 19 сентября 2025 23:45
На фронте более 120 боев за сутки, почти половина на Покровском направлении, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 19 сентября, на фронте в течение суток произошло 124 боевых столкновения. Почти половина из них зафиксирована исключительно на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 98 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2032 дрона-камикадзе и осуществили 3475 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес 7 авиаударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 133 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в направлении Отрадного, один бой продолжается.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Степной Новоселовки и Песчаного. Две из трех атак отбили украинские воины, один бой продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее. Четыре боестолкновения продолжаются.

Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Выемки и Дроновки.

На Краматорском направлении противник два раза безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Ступочек.

На Торецком направлении 16 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Иванополья, Степановки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 47 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное, Красный Лиман, Новопавловка. В трех локациях бои не утихают до сих пор.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 195 оккупантов, из них 124 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 13 единиц автомобильной техники, пять беспилотных летательных аппаратов; повреждены одна артиллерийская система, пункт управления БПЛА и восемь укрытий для личного состава врага", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении агрессор 28 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Филиал, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новоивановка, Поддубное, Зеленый Гай, Толстой, Январское, Новониколаевка и Ольговское. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Железнодорожному.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. В то же время противник нанес авиаудар по Ольговке.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.

Успехи ВСУ на Донбассе

Напомним, сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные в ходе операции на Добропольском направлении смогли освободить от врага семь населенных пунктов.

По его словам, продвижение ВСУ вглубь обороны РФ составляет от 3 до 7 километров. Кроме того, от ДРГ противника зачищено девять населенных пунктов.

