На фронте ликвидированы российские роботы: ВСУ сорвали новую схему обеспечения оккупантов

Украинские военные на передовой уничтожили очередную партию российских боевых роботов, которые должны были усилить подразделения оккупантов на критическом участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 413-го полк "Рейд".

По предварительным данным, речь идет о роботизированных платформах, которые россияне активно используют для транспортировки боеприпасов, эвакуации раненых и разведки. Уничтожение техники не только лишило противника оперативных возможностей, но и сорвало налаженную схему поставки этих систем на линию боевых действий.

Военные отмечают, что украинские бойцы вовремя обнаружили перемещение роботов и нанесли точный удар, сделав невозможным их дальнейшее использование. Также стоит заметить, что Российская Федерация пытается наращивать долю беспилотной и роботизированной техники на фронте. Несмотря на это - украинские силы регулярно нейтрализуют такие попытки.

"413-й полк СБС "Рейд" в этом уравнении ставит свой ответ - ломать рашистам их беспилотную логистику. Потому что "бить, а не ныть!". Конкретные технические параметры этой операции (количество пораженных вражеских НРК, количество и тип задействованных БПЛА) в данном случае по понятным причинам раскрыть не можем," - подписано видео.