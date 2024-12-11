На фронте за сутки уничтожены 1400 российских солдат и 20 вражеских ББМ, - ВСУ

За сутки с 10 на 11 декабря, российская армия потеряла на фронте 1400 солдат, 2 танка и 36 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.24 ориентировочно составили:
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех вблизи Угледара, но россияне давят на семи направлениях.
Днем во вторник, 10 декабря, российские террористы ударили баллистическими ракетами по частной больнице в Запорожье.
По последним данным, в результате атаки погибли шестеро, ранения получили более 20 человек.
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