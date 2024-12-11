На фронте за сутки уничтожены 1400 российских солдат и 20 вражеских ББМ, - ВСУ

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех вблизи Угледара, но россияне давят на семи направлениях.

Днем во вторник, 10 декабря, российские террористы ударили баллистическими ракетами по частной больнице в Запорожье.

По последним данным, в результате атаки погибли шестеро, ранения получили более 20 человек.

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