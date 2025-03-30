На фронте за сутки более сотни боев, почти половина на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В Генштабе отметили, что сегодня от обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Степок и Краснополье Сумской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Миропольское, тоже в Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг проводил два наступательных действия в районе Волчанска и в направлении населенного пункта Красное Первое.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий в сторону Радьковки, Песчаного, Богуславки и неподалеку Загрызово. Два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязов, в направлениях Нового и Новомихайловки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.

На Северском направлении Силы обороны отражают четыре атаки противника вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед вблизи Ступочек и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении противник девять раз атаковал неподалеку Крымского, Торецка и в сторону Дилиевки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 43 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Андреевка, а также в направлении Малиновки, Котляровки, Богдановки, Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 31 атаку. Бои не утихают.

Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи Константинополя и в направлении Разлива. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник совершил две атаки вблизи Привольного и в направлении Свободного Поля. Кроме того, враг наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Новодаровка, Новополье, Зеленое Поле, Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Малые Щербаки и Степное, пока одно боевое столкновение еще продолжается.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлении Садового, успеха не имел.

В Курской области украинские защитники отбили 9 атак россиян, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес 14 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 21 управляемую авиационную бомбу и совершил 180 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.