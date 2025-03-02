На фронте за сутки более 70 боев, враг концентрирует усилия на трех направлениях, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что сегодня от российских артиллерийских обстрелов продолжают страдать приграничные города и села нашего государства. В частности, пострадали населенные пункты:

Тимоновичи Черниговской области;

Горки, Коренек, Петрушевка Сумской области.

Под авиаударами также оказалась Лютовка Харьковской области.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении враг с начала суток совершил одну попытку продвинуться к нашим позициям в районе населенного пункта Загрызово, которую успешно отбили украинские защитники.

Агрессор семь раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи населенного пункта Новое и в направлении Новомихайловки.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили три атаки противника в районах Часового Яра, Григорьевки и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг 12 раз атаковал оборонительные позиции наших войск в районах Торецка и Щербиновки. До сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Тринадцать раз сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские воины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Тарасовка, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка и Улаклы. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Покровск, Гришино и Леонтовичи.

Оккупанты четыре раза пытались прорваться в направлениях Константинополя и Скудного на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воскресенка и Январское.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудары в районах Гуляйполя, Железнодорожного и Приютного. Кроме того, в районе населенного пункта Привольное Силы обороны успешно отбили одну вражескую атаку.

Продолжается бой в районе населенного пункта Нестерянка на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников, сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Харьковском и Северском направлениях с начала суток противник активных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили 14 атак захватчиков, еще восемь боестолкновений продолжается. Кроме этого, враг нанес 10 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.