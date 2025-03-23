На фронте за сутки более 70 боев, почти половина на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Сегодня от циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности: Михайловское, Степок, Вишенки, Белая Береза, Яструбщина, Кучеровка, Луговка, Александровка и Порозок Сумской области. Авиационным ударам подверглись Петрушевка, Краснополье, Окоп, Турья, Угроиды, Новодмитровка и Проходы.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении противник пытался продвинуться в районе Загрызово, однако был успешно остановлен нашими защитниками.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи Ямполовки и в направлении Нового, до сих пор продолжаются пять боестолкновений.

На Северском направлении с начала суток произошло четыре штурма позиций наших защитников вблизи Белогоровки, в направлениях Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Продолжаются два боестолкновения.

На Краматорском направлении продолжается бой вблизи Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал восемь раз неподалеку Дилиевки и Торецка, сейчас идут четыре боя.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 35 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Андреевка, Котлино, Успеновка, Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 29 атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив, один бой еще продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг трижды получил отпор, пытаясь продвинуться вперед вблизи Новополя и Новоселки. Неуправляемыми ракетами были атакованы районы населенных пунктов Гуляйполе, Новодаровка, Новоселка и Железнодорожное.

На Ореховском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Малая Токмачка.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили четыре атаки российских захватчиков, еще пять боев продолжаются. Противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом пять КАБ, осуществил более 181 обстрела, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.