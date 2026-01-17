На фронте за сутки - более 160 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки, 16 января, на фронте произошло 164 боевых столкновения. Российские оккупанты наиболее активно штурмовали на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 189 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3644 обстрела, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7621 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных Железнодорожное, Терноватое, Рождественка, Любицкое, Верхняя Терса, Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники противника, а также склад боеприпасов российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил три управляемые авиационные бомбы и совершил 118 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарное, Дегтярное и в сторону Круглого.

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Нововодяного, Колодязов и в сторону Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районе Дроновки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала.

На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Алексеевка, Степное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 31 атаку россиян в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зеленое и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степногорск, Приморское и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.