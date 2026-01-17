ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

На фронте за сутки - более 160 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

Суббота 17 января 2026 08:39
На фронте за сутки - более 160 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 16 января, на фронте произошло 164 боевых столкновения. Российские оккупанты наиболее активно штурмовали на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 189 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3644 обстрела, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7621 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных Железнодорожное, Терноватое, Рождественка, Любицкое, Верхняя Терса, Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники противника, а также склад боеприпасов российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил три управляемые авиационные бомбы и совершил 118 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарное, Дегтярное и в сторону Круглого.

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Нововодяного, Колодязов и в сторону Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районе Дроновки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала.

На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Алексеевка, Степное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 31 атаку россиян в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зеленое и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степногорск, Приморское и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 225 590 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 721 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и 115 единиц автомобильной техники оккупантов.

