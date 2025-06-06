На фронте за сутки более 160 боев: треть из них на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

За сегодня противник, по уточненным данным, нанес один массированный ракетный и 41 авиационный удар, применил при этом 45 ракет и 77 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 1519 дронов-камикадзе, совершил более 4427 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Волчанска, Красного Первого и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении противник в течение дня четыре раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка, украинские подразделения отбили все атаки оккупантов.

На Лиманском направлении враг 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Грековка, Колодязи и в направлениях Нового Мира, Ольговки, Редкодуба, Волчьего Яра, Григорьевки, Торского и Серебрянского лесничества. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили восемь атак противника в районах Курдюмовки, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг провел 12 наступательных действий на позиции наших войск в районах населенных пунктов Дилиевка, Клебан-Бык, Торецк и в сторону Александро-Калинового, Русиного Яра, Степановки и Яблоновки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

С начала суток враг 56 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лисовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Надеевка, Новоукраинка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Полтавка, Луч, Муравка, Алексеевка. Сейчас продолжается пять боестолкновений.

"По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 210 оккупантов убитыми и ранеными, к тому же уничтожен один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, десять мотоциклов, 14 беспилотных летательных аппаратов, один терминал спутниковой связи, пять антенн беспилотных летательных аппаратов, кроме того, поврежден один мотоцикл противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Константинополь, Запорожье, Комар, Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Свободное Поле, в направлении Дачного, Багатира. Авиаударам подвергся населенный пункт Ольговское.

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки и в сторону Полтавки Силы обороны успешно отбили три вражеские атаки, до сих пор продолжается еще два боестолкновения. Кроме того, противник наносил авиационные удары по Гуляйполю, Полтавке и Малиновке.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Пятихаток и в направлении Павловки. Кроме того, противник нанес авиаудары по Каменскому.

На Приднепровском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Николаевка.

На Курском направлении в целом за сегодня российские оккупанты совершили 30 попыток продвинуться вперед. Враг нанес семь авиационных ударов и сбросил 15 управляемых авиационных бомб, совершил 157 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.