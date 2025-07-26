На фронте за сутки более 150 боев: Генштаб назвал самые горячие направления

Вражеские обстрелы

В течение суток захватчики нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 45 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 383 дроны-камикадзе и осуществили 4 524 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили три атаки оккупантов.

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили одно штурмовое действие, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполовка, Колодязи и Диброва. Сейчас украинские защитники отражают пять атак противника.

На Северском направлении враг 27 раз пытался прорваться в районах Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки. Девять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра, сейчас продолжаются два боевых столкновения.

С начала суток на Покровском направлении россияне 39 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка. В четырех локациях бои продолжаются.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 168 оккупантов, из которых 113 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили танк, боевую машину пехоты, автомобиль, восемь мотоциклов, девять беспилотных летательных аппаратов и пункт управления БПЛА. Также значительно повреждены три автомобиля, три мотоцикла, четыре артиллерийские системы и четыре укрытия для личного состава", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское и Темировка, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении противник совершил семь безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.