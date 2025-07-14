На фронте за сутки более 130 боев: Генштаб назвал самые горячие направления

Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара, применив две ракеты, 64 авиационных ударов, сбросив 100 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 1168 дронов-камикадзе и осуществили 3980 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось 19 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросив 22 управляемые бомбы, совершил 345 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска и Каменки.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызово и в направлениях Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 17 российских атак в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Серебрянка, Торское и в сторону Новосергиевки и Шандриголово. Еще восемь атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили четыре вражеских штурма. Враг атаковал в сторону Ступочек, Предтечино и Белой горы.

На Торецком направлении наши войска за сегодня отбили пять вражеских атак в районах Торецка, Русиного Яра, Дилиевки и в сторону Катериновки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 37 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лисовка, Зверево, Удачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Владимировки, Покровска, Мирнограда. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 30 атак врага, еще семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 140 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две боевые машины пехоты, два автомобиля, 21 БПЛА, четыре антенны БПЛА, два артиллерийских средства, терминал спутниковой связи, также поражен квадроцикл российских оккупантов.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 16 вражеских атак вблизи населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Поддубное, Новоселка, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Белогорью.

На Ореховском направлении наши воины успешно отбили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Каменского. Авиаударам подверглись Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении агрессор совершил девять неудачных попыток продвинуться вперед к позициям украинских подразделений. Отрадокаменку враг атаковал неуправляемыми авиационными ракетами.