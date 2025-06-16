На фронте за сутки более 130 боев: Генштаб назвал самые горячие направления

Вражеские обстрелы

За сутки российские захватчики нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам четыре ракетных и 26 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 38 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1082 дроны-камикадзе и осуществили около четырех тысяч обстрелов.

Ситуация на фронтах

На Покровском направлении, с начала суток 15 июня, противник 39 раз пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска. До сих пор продолжаются три боестолкновения. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Коптево, Новопавловка, Полтавка, Разино и Сухой Яр.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 136 оккупантов, из них 84 - безвозвратно. Также уничтожено пять автомобилей, три мотоцикла, пять беспилотных летательных аппаратов, терминал спутниковой связи, два генератора. К тому же повреждены два автомобиля и одна боевая бронированная машина россиян", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар и в сторону Мирного, Шевченко, Отрадного, Багатира. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглись Новополь, Толстой, Воскресенка и Мирное.

На Курском направлении с начала суток произошло 21 боестолкновение, шесть из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, и совершил 200 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из РСЗО.

Двенадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспасского и Яблоновки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица, Каменка и в сторону Довгенького.

На Купянском направлении агрессор шесть раз пытался идти вперед в сторону Петропавловки, Голубовки, Загрызово и Новой Кругляковки. Украинские защитники остановили все атаки врага.

На Лиманском направлениироссийские захватчики 11 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголово, Торского и Григорьевки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили три атаки оккупационных войск вблизи Григорьевки.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников вблизи Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми авиационными ракетами по Железнодорожному, наступательных действий противник не проводил.

На Ореховском направлениинаши защитники отбили одно вражеское штурмовое действие в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по Одрадокаменке.