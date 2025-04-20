На фронте за сутки почти 90 боев. Покровское направление самое активное, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Сегодня противник применил 704 дрона-камикадзе и совершил 1519 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

Одну атаку врага отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Голубовки.

Одиннадцать штурмовых действий захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка на Лиманском направлении. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили семь штурмов, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 36 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 131 оккупанта и ранили 121. Уничтожены пушка, четыре БпЛА, пять пунктов управления БпЛА и 10 автомобилей. Также значительно поврежден танк и три автомобиля оккупантов", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении российские захватчики четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

На Харьковском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков. Враг нанес 163 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям Сил обороны, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.