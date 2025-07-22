На фронте за сутки почти 140 боев: Генштаб назвал самое горячее направление

Российские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что враг нанес один массированный ракетный удар двадцатью четырьмя ракетами и сорок пять авиационных ударов, сбросив шестьдесят одну управляемую авиационную бомбу. Также использовал для ударов 1251 дронов-камикадзе и совершил 3145 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, еще одно боестолкновение не утихает до сих пор. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб и осуществил 177 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали четыре атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Строевка и Кутьковка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении наши воины отбили шесть атак врага в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении украинские воины остановили восемнадцать штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григорьевка. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дилиевки, Романовки, Александро-Калиново, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

В течение дня на Покровском направлении враг совершил сорок три наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено восемьдесят одного оккупанта, из которых сорок шесть - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, а также поразили одну вражескую пушку", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили девять атак в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Дачное и в сторону населенных пунктов Александроград, Воскресенка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции наших защитников в районе Каменского, однако подразделения Сил обороны успешно отбили вражеский натиск. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Степногорск.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами в сторону населенного пункта Приднепровское. Противник успеха не имел.