На фронте за сутки - 160 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев
В течение суток, 18 ноября, вдоль всей линии фронта зафиксировано 160 боевых столкновений. Активнее всего российские оккупанты атаковали на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 71 авиационный удар, применили две ракеты и сбросили 139 управляемых авиабомб.
Кроме этого, враг совершил 4145 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5204 дронов-камикадзе.
Россияне наносили авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Мощенка Черниговской области; Коломийцы, Покровское Днепропетровской области; Гуляйполе, Воздвижовка, Железнодорожное, Новоандреевка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских захватчиков.
Ситуация на направлениях
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции наших защитников, нанес один авиационный удар, сбросил четыре управляемые бомбы, совершил 178 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений вблизи Волчанска, Каменки и в сторону населенного пункта Колодязное.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Купянск.
На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Коровин Яр, Ставки, Дробышево, Лиман и в направлении Александровки.
На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Ямполя, Федоровки и в направлениях Северска и Звановки.
На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения с противником в направлении Бондарного и в направлении Веролюбовки.
На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Зверево, Новоэкономичное, Новопавловка, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 18 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Ровнополье, Рыбное, Павловка, Красногорское.
На Гуляйпольском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах Доброполья, Зеленого Гая, Затишья, Веселого.
На Ореховском направлении Силы обороны остановили два наступательных действия противника в районах Приморского и Каменского.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 161 230 военных.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 850 человек.
Также враг потерял танк, боевую бронированную машину, 12 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 293 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 56 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники.