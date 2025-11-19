На фронте за сутки - 160 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

В течение суток, 18 ноября, вдоль всей линии фронта зафиксировано 160 боевых столкновений. Активнее всего российские оккупанты атаковали на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 71 авиационный удар, применили две ракеты и сбросили 139 управляемых авиабомб.

Кроме этого, враг совершил 4145 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5204 дронов-камикадзе.

Россияне наносили авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Мощенка Черниговской области; Коломийцы, Покровское Днепропетровской области; Гуляйполе, Воздвижовка, Железнодорожное, Новоандреевка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции наших защитников, нанес один авиационный удар, сбросил четыре управляемые бомбы, совершил 178 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений вблизи Волчанска, Каменки и в сторону населенного пункта Колодязное.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Купянск.



На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Коровин Яр, Ставки, Дробышево, Лиман и в направлении Александровки.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Ямполя, Федоровки и в направлениях Северска и Звановки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения с противником в направлении Бондарного и в направлении Веролюбовки.



На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Зверево, Новоэкономичное, Новопавловка, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 18 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Ровнополье, Рыбное, Павловка, Красногорское.



На Гуляйпольском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах Доброполья, Зеленого Гая, Затишья, Веселого.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили два наступательных действия противника в районах Приморского и Каменского.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.