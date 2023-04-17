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На фронте не видим. Данилов прокомментировал наличие у россиян китайского оружия

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украина не видит фактов использования Россией китайского оружия, несмотря на такую информацию, опубликованную со ссылкой на "секретные документы" Пентагона.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

По его словам, если бы такое оружие появилось, то Украина сразу сделала бы соответствующее заявление, как это было с иранскими дронами.

"Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайское вооружение мы сейчас на нашем фронте не видим", - сказал Данилов.

Он также сказал, что пока нет причин, по которым Китаю было бы выгодно поставлять оружие РФ.

"Позиция Китая нейтральна - они не поддерживают ни одну, ни другую сторону. Впервые китайская дипломатия вышла в публичное пространство с предложением 12 вопросов о завершении войны, но они это называют несколько по-другому. И это первый вопрос, почему мы не можем это окончательно принимать. Там есть вещи, которые можем принимать, когда речь идет о территориальной целостности, об ООН. Это, конечно, для нас полезно. Но есть пункты, которые достаточно сомнительны", - подчеркнул он.

Напомним, ранее издание The Washington Post писало, ссылаясь на "слитые документы" Пентагона, что Китай согласился передать РФ летальное вооружение.

Однако, 24 марта президент США Джо Байден заявлял, что его страна не фиксировала поставки летальной помощи из Китая в Россию.

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Алексей ДаниловКитай