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Frontex починає термінову операцію на кордоні Литви з Білоруссю

Автор: Марія Кучерявець

Європейське агентство охорони кордонів та берегової лінії Frontex дало відповідь на запит Литви та погодилося розпочати швидке прикордонне втручання на кордоні Литви з Білоруссю. Зокрема, для контролю кордону будуть направлені додаткові патрульні машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Frontex.

"Ситуація на кордоні Литви з Білоруссю залишається тривожною. Вирішено направити швидке прикордонне втручання до Литви для зміцнення зовнішнього кордону ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до Литви будуть направлені додаткові прикордонники, патрульні машини та спеціалізовані офіцери для проведення співбесід з мігрантами та збору інформації.

"Швидкі втручання покликані негайно допомогти державі-члену ЄС, яка перебуває під тиском на своєму зовнішньому кордоні, особливо стосовно великої кількості громадян, які не входять до ЄС, які намагаються незаконно потрапити на її територію", - додають у прес-центрі

Так, протягом найближчих днів агентство розгорне власні прикордонні служби разом з офіцерами Литви. Вони співпрацюватимуть, щоб спільно показати реакцію Європи на триваючу кризу з мігрантами.

Зазначено, що лише за один тиждень влада Литви зафіксувала понад 800 незаконних перетинів кордону.

Нагадаємо, що Євросоюз направить до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю.

Додамо, що естонська поліція прибула до Литви для захисту кордону від мігрантів.

Крім цього, Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

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