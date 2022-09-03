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На фронті загинув учасник АТО, який вривався до Кабміну з гранатою

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Україна, Субота 03 вересня 2022 21:58
На фронті загинув учасник АТО, який вривався до Кабміну з гранатою Фото: ветеран АТО Володимир Прохнич з товаришем (facebook.com/life.tretyakov)
Автор: Іван Носальський

У боях проти російських окупантів загинув ветеран АТО Володимир Прохнич. Він відомий тим, що в серпні минулого року намагався захопити будівлю Кабміну з гранатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його товариша Олександра Третьякова в Facebook.

"Вічна пам'ять, Володимир. Співчуття рідним і близьким", - написав Третьяков.

Нагадаємо, що Прохнич 4 серпня 2021 року прийшов до Кабміну, висмикнув з гранати запобіжне кільце і заявив про захоплення будівлі. Після цього він наказав двом співробітникам уряду перебувати поруч, а охоронцям - триматися осторонь і не застосовувати зброю.

В ході переговорів з підозрюваним правоохоронці вмовили його привести гранату в безпечний стан, віддати її поліцейським і здатися.

За результатами судово-психіатричної експертизи Прохнича визнали осудним і помістили під варту. Але пізніше його відпустили під домашній арешт через необхідність лікування великої кількості поранень.

Після повномасштабного вторгнення Росії чоловік пішов воювати, оскільки обвинувального вироку суду ще не було. Він брав участь у боях за Ірпінь, після цього був перекинутий на інший напрямок.

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