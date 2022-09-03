На фронте погиб участник АТО, который врывался в Кабмин с гранатой

В боях против российских оккупантов погиб ветеран АТО Владимир Прохнич. Он известен тем, что в августе прошлого года пытался захватить здание Кабмина с гранатой.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на его товарища Александра Третьякова в Facebook .

Напомним, что Прохнич 4 августа 2021 года пришел в Кабмин, выдернул из гранаты предохранительное кольцо и заявил о захвате здания. После этого он приказал двум сотрудникам правительства находиться рядом, а охранникам - держаться в стороне и не применять оружие.

В ходе переговоров с подозреваемым правоохранители уговорили его привести гранату в безопасное состояние, отдать ее полицейским и сдаться.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы Прохнича признали вменяемым и поместили под стражу. Но позже его отпустили под домашний арест из-за необходимости лечения большого количества ранений.

После полномасштабного вторжения России мужчина пошел воевать, поскольку обвинительного приговора суда еще не было. Он участвовал в боях за Ирпень, после этого был переброшен на другое направление.

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