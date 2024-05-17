Фронт, оружие, кадровые ротации и мир. Главные заявления из встречи Зеленского со СМИ

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Ситуация в Харьковской области

Говоря о ситуации в Харьковской области, глава государства отметил, что у него была предметная встреча с главкомом Александром Сырским, командующими ОСУВ "Хортица" Юрием Содолем и ОТГВ "Харьков" Михаилом Драпатым, а также с пограничниками - главой ГПСУ Сергеем Дейнеко и с представителями Нацпола.

По словам Зеленского, в настоящее время Силы обороны Украины "стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся". Глубокое продвижение оккупантов составляет 10 километров. При этом на направлениях некоторых бригад у врага нет совсем продвижения - и не было.

"А у нас очень мощные бригады, я им благодарен. Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами - то, что можно было забрать где-то из резерва и из некоторых направлений. Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией…8 месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто", - объясняет президент.

Что касается фортификаций, то Зеленский отметил, что до бетонной линии обороны никто не дошел и "это бред, что там говорят".

"Враг дошел до первой линии. Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне , под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят местными властями. , – говорит Зеленский.

По словам главы государства, цель россиян - Волчанск. И это кроме того, что они хотят "подходящую зону 10 километров, они хотят всегда развивать успех, если он есть". Но главное на сегодняшний день - нашими Силами обороны ситуация стабилизирована, отметил Зеленский.

О разрешении использования западного оружия на территории РФ

Что касается применения Украиной оружия от Запада для ударов по территории РФ, президент не считает, что должны быть какие-то запреты, "потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России".

"Это - защита. Это так же, как превентивные санкции, о которых мы всем говорили перед полномасштабным вторжением. Это тоже самое. Это предупреждение. И мало того, у них же там такая же "серая" зона. У них там выселение людей и т.д. У них также на приграничье гражданских людей почти нет, по их стороне", - акцентирует Зеленский.

О визите Блинкена

Как рассказал президент, поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину имеет несколько целей.

"Во-первых, пакет в 2 миллиарда долларов. Во-вторых, предложения от США по гарантиям безопасности. Драфт Договора о гарантиях безопасности уже есть. В-третьих, обсудили наше видение Саммита НАТО. Они услышали наше видение, приняли эту информацию и вернутся с обратной связью", - поделился Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что главный вопрос - это ПВО.

"На какой стадии находится диалог с той или иной страной, где есть соответствующие системы. Где мы их видим, где партнеры их видят, когда это может быть и что для этого нужно сделать", - добавляет Зеленский.

Переговоры с РФ

Президент во время разговора с журналистами также подчеркнул, что западные партнеры не толкают Украину садиться за стол переговоров с Россией.

"Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива - Саммит мира", - считает Зеленский.

О целях на саммите мира

Говоря о глобальном саммите мира в Швейцарии (состоится 15-16 июня 2024 года) и его целях, глава государства говорит, что Киев хочет в результате получить коммюнике.

"Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную. Потому, я считаю, что здесь все заинтересованы, и это может нам дать возможность спрогнозировать другую зиму. Хотим получить свободное судоходство. Любые грузы по украинскому морю без риска. Это и безопасность людей в Одессе и вообще на Юге. Потому что они бьют по портам - это и инфраструктура, и море, и экономика. И еще сделать серьезный шаг по поводу толчка к обмену пленными. В гуманитарном аспекте обмен пленных - это двойной вопрос, как и с энергетикой. Энергетика - это ядерная безопасность - то, что все поддерживают. Мне кажется, там, где ядерная безопасность, можем говорить и об общей безопасности энергетической системы. Об обмене. Где вопрос обмена пленных - там и возвращение детей. Вот в принципе, что мы хотим получить", - рассказал Зеленский.

О выводе войск РФ

Также президент очертил, каким видит механизм вывода российских войск из Украины. По его словам, важно привлечь к этому вопросу большое количество стран.

"Если у нас будет серьезное количество стран и будет соответствующее коммюнике, я считаю, это будет наше дипломатическое преимущество. После этого можно организовывать уже площадки в тех или иных странах, где технически будет проработан каждый из этих пунктов. И тогда уже этот план давать представителям России. Как это было с зерновой инициативой: согласовали план с ООН и Турцией, а они потом отдельно согласовали этот план с РФ, первого коридора", - сказал он.

Зеленский акцентировал - "важно, чтобы было не 2 страны, а было много стран".

"Иначе россияне выпрыгнут, как это было с "зерновым коридором" и нам пришлось строить другой коридор. Было очень тяжело. И потому вот такой план по этим 3 пунктам. Если нам удастся, это точно открывает путь к следующей встрече, где все остальные вещи должны быть разработаны", - отмечает президент.

По его словам, украинские власти имеют такое видение: перед тем как говорить с РФ, нужно, чтобы был детальный план, согласованный всем миром.

"Работаем по разным направлениям. Я разговариваю с лидерами. Дипломатами Андрей Ермак занимается. Вчера он презентовал с Расмуссеном в Дании аналитический документ по Украине в НАТО. И в Брюсселе он с нашей командой встречался со многими послами, включая Китай и Глобальный Юг, по саммиту", - добавил президент.

О вступлении Украины в ЕС и НАТО

Говоря о вступлении в Европейский союз и НАТО, глава государства выразил мнение, что украинская сторона со своей стороны сделала все возможное на сегодняшний день.

"Осталась только политика. То есть инструментально и операционно мы сделали все для того, чтобы в июне в ЕС открыли Украине переговоры. Я думаю, что там все получится. Даже сложные партнеры сегодня стали немного проще. Мы активно с ними работали", - говорит Зеленский.

О ротациях в правительстве и ОП

Кадровый вопрос в Кабинете министров и в Офисе президента он прокомментировал коротко, отметив, что его "нужно решать".

"Мы говорили об этом с премьер-министром. На сегодняшний день у нас есть исполняющие обязанности в нескольких министерствах. Надо это решать", - говорит Зеленский.

Ситуация с оружием и чешская инициатива

Президент уверяет, что даже по чешской инициативе, касающейся артиллерийских боеприпасов, есть прогресс.

"Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуются, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит за последние 2 месяца. Впрочем, еще придется очень много работать. Чешская инициатива будет идти. О деньгах со всеми партнерами ведем переговоры", - проинформировал он.

По словам Зеленского, сейчас открывается инициатива, когда партнеры будут давать деньги на производство наших дронов - РЭБ именно в это конкретное направление. Он добавил, что технические показатели украинских дронов становятся лучше.

"Мы начинаем их много производить, а на них нет денег, можем производить больше, чем есть денег", - констатирует президент.

О позиции партнеров и их страхах

По мнению Зеленского, партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне.

"Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика. Я считаю, что так оно не работает. Чтобы Украина победила, нам нужно дать все то, с чем побеждают", - заявил он.

Об идее Макрона о войсках Запада в Украине

Также Зеленский прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке иностранных войск в Украину.

"Тренировка в Украине логична - мы об этом уже говорили. Скорее, чем ехать, например, во Францию, даже в Польшу. А потом - сотрудничество по разминированию, можно сделать хаб по ремонту французской же, например техники прямо в Украине, чтобы не отправлять это во Францию. Я на это смотрю очень положительно, честно скажу. Все это могло бы быть шагом, который бы подтолкнул и другие страны. То есть это открывает какую-то новую страницу в этой войне", - считает президент.

О перемирии во время Олимпиады и сколько может длиться война

Президент Украины заявил, что пока не верит в перемирие с Россией во время летних Олимпийских игр.

"У нас уже было прекращение огня. Но он не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать поближе, а затем включить наступление. То есть, я не понимаю детали. Для меня пока это звучит как неживая история", - говорит Зеленский.

Президент считает, что российскому диктатору Владимиру Путину не выгоден диалог со всем миром, потому что даже тот же Китай ему скажет: "объясни захват территорий!".

"Потому что Китай выступает за территориальную целостность любого государства. На сегодняшний день почва должна быть для того, чтобы Путин искал также выход из этой ситуации. Потому что сейчас у него нет дискомфорта. Потому что - куда мы стреляем? Что мы можем атаковать? Чем? Как экономически нам будут помогать? Санкции дожмем - не дожмем? Трибунал будет - не будет? Надо ответить себе на каждый из этих вопросов. И каждый день работать и продвигаться по каждому из этих направлений", - подытожил президент.