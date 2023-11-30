О фронте и фортификациях. Зеленский в Запорожье провел важные совещания

"Только что провел в Запорожье два важных совещания. Оперативное - с военными, с генералами Тарнавским, Москалевым, Литвиновым и всеми, кто отвечает за оборону здесь, именно в Запорожье", - сообщил президент.

Другое совещание было, по словам Зеленского - фактически общегосударственное. Он обсудил вопросы укрепления на всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений.

"Конечно, это прежде всего Авдеевский, Марьинский и другие направления в Донецкой области - максимум внимания. Харьковщина - это Купянское направление, также оборонительная линия Купянск - Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг - Херсонская область", - пояснил глава государства.

Президент рассказал, что выслушал доклады областных властей, всех соответствующих военных руководителей, министра обороны Рустема Умерова, генерала Александра Павлюка.

"Обсудили привлечение ресурсов, мотивацию, в том числе и частного бизнеса в этой работе, финансирование. Приоритет очевиден. Благодарен всем, кто работает именно на таком строительстве, на производстве материалов", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что кроме этого также обсуждались и те потребности, по которым Украина будет работать с партнерами для усиления защитных линий.

"Отдельное внимание - это строительство укрытий в школах, в частности здесь, в Запорожье и области, чтобы дети могли учиться по крайней мере в смешанном формате - и офлайн также", - сказал глава государства.

Поездка Зеленского по Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже со вчерашнего дня находится в поездке по Украине.

Он уже успел посетить Одессу, Николаев и Херсон. В частности, в Херсоне президент провел совещание с военными и согласовал цели.

Также глава государства сегодня, 30 ноября, был на Купянском направлении и общался с военными.

После этого президент приехал в Харьков, где встретился со школьниками.

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