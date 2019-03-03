Фриз відвідала Полк поранених США

Фото: Ірина Фріз (УНІАН)

Установа Wounded Warrior Regiment розміщується на базі Квантіко

Міністр у справах ветеранів України Ірина Фріз в Полку поранених Морської піхоти (США) ознайомилася з програмами немедичною реабілітації та подолання посттравматичного стресового розладу і важких травм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Фриз зазначила, що Полк поранених Морської піхоти - "це красномовний приклад координації дій між відомствами для допомоги в подоланні важких травм, які може отримати військовослужбовець - емоційних, психологічних, ментальних".

"Установа Wounded Warrior Regiment розміщується на базі Квантіко, її девіз - "Пацієнт ти тимчасово, а морський піхотинець ти назавжди", а основна мета - дати морпіхам усвідомлення того, що кращі дні попереду", - йдеться в повідомленні.

За рік близько 2 тис. морпіхів можуть отримати в Полку поранених підтримку по відновленню за різними напрямками: соціальна адаптація, психологічна, фізична реабілітації та інші. Тривалість - від 18 місяців до декількох років. Тут практикуються також форми сімейної реабілітації.

"У структурі працює понад 300 фахівців. Бюджет закладено в структурі Міноборони і становить 22 млн доларів, але діяльність здійснюється у тісній співпраці та координації з Міністерством у справах ветеранів США", - додали у відомстві.

Раніше Фриз заявляла, що Міністерство у справах ветеранів почне роботу "на повну потужність", коли буде сформовано на 30%.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про конкурсному відборі на посаду державного секретаря Міністерства України у справах ветеранів.

10 січня були затверджені умови проведення конкурсу на зайняття вищезазначеної посади. В документі містяться посадові обов'язки, кваліфікаційні вимоги до кандидатів, умови оплати праці, перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, місце та дата проведення конкурсу.