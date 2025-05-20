Фрески "русского мира" в Лавре: как МП готовил резиденцию Кириллу к оккупации Киева

Почему это важно

МП не просто сохранял контроль над Лаврой - он пытался сделать ее идеологической базой для российской оккупации. Одним из ключевых примеров является Андреевский придел собора, где без согласования с государством перед самым вторжением были созданы росписи в классическом имперском стиле - вместо аутентичного казацкого барокко.



Часть фрески в Лавре (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Империя на фресках

По словам Максима Остапенко, стиль росписей Андреевского придела - это "русско-византийское" направление XIX века, характерное для таких городов как Можайск и Рязань. Это стиль, усиливающий "великорусскую имперскую идею".

На фресках изображены святые, которых больше всего почитает РПЦ - в частности, Серафим Саровский, официальный "покровитель ядерного оружия РФ".



Серафим Саровский на фреске в Лавре (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Но не только он. На росписях присутствуют и сам патриарх Кирилл, и митрополит Павел (Лебедь), бывший наместник Лавры, известный как Паша "Мерседес". Это не только идеологическое продвижение "русского мира", но и попытка персонифицированного закрепления власти.



Паша "Мерседес" на фреске в Лавре (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По замыслу, после захвата Киева в 2022 году именно здесь должен был служить патриарх Кирилл, "в назидание всем мазепинцам", говорит Остапенко. Были и серьезные попытки сделать Лавру постоянной резиденцией главы РПЦ - эту идею лоббировали на государственном уровне еще в 2010-х.



Митрополиты "УПЦ МП" Онуфрий, Павел и покойный Владимир (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Историческая подоплека

До 1686 года Лавра была в прямом подчинении Константинополю. Лишь впоследствии ее включили в структуру московского патриархата. И именно с того времени российская церковь начала активно использовать святыню для продвижения имперской идеологии.

"Россия воюет не только за территории, она воюет за символы", - подчеркивает Остапенко.