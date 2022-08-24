Французьку Total звинуватили в участі в поставках авіакеросину російській армії

У звіті, заснованому на даних енергетичного ринку і складеному за допомогою групи активістів Global Witness, говориться, що паливо було вироблено з газового конденсату, що поставляється "Тернефтегазом", в якому Totalenergies володіє майже половиною (49%).

"Le Monde вдалося простежити ланцюжок поставок від Термокарстового газового родовища в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська і Мальчево), на кожній з яких розміщена ескадрилья багатоцільових винищувачів", - повідомляє газета.

Неурядові організації заявили, що ці дві бази використовувалися для нанесення ударів по об'єктах в Україні.

TotalEnergies заявила, що не має ніякої російської інфраструктури, яка могла б постачати російських військових, але визнала свою частку в "Тернефтегазе" і заявила, що весь газовий конденсат, вироблений компанією, поставлявся "Новатеку".

TotalEnergies зіткнулася з критикою на Заході за те, що вона не послідувала за іншими великими західними енергетичними компаніями в їх обіцянці продати свої російські активи.

"Газовий конденсат, що видобувається "Тернефтегазом", повністю продається "Новатек", - йдеться в заяві французької компанії, яка додала: "TotalEnergies підтверджує своє рішуче засудження військової агресії Росії проти України".