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Французькі військові виступили проти пенсійної реформи

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Верховна рада по військовій службі назвала неприйнятними умови пенсійної реформи

Верховна рада Франції для військовослужбовців назвала неприйнятними умови пенсійної реформи через яку в країні проходять мітинги. Про це повідомляє в неділю газета Le Parisien з посиланням на закритий звіт даного органу.

"Вивчивши законопроект, ми не можемо висловити позитивну думку щодо умов в оборонній сфері ... Деякі умови погіршують нашу армійську модель і умови служби", - заявлено в звіті, датованому 15 січня і переданому в Міністерство збройних сил Франції.

Зокрема, основна критика пов'язана зі збереженням закріпленого в рамках реформи загального для всіх принципу збільшення пенсії за більший стаж. Так, для різних категорій військовослужбовців вихід на пенсію в звичайний термін може обернутися зниженням виплат на 20-60%. Зазначено, що такі правила сприяють старінню кадрів. При цьому газета пише, що зовсім недавно прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп обіцяв врахувати особливості армійської служби і зберегти за представниками цієї сфери можливість раннього виходу на пенсію.

Другий пункт, який викликає невдоволення, - це зміна методу розрахунку пенсій: враховуватиметься зарплата не за останні шість місяців, а за всю кар'єру, "що неминуче призведе до скорочення виплат", особливо військовим, які довгий час провели на низькооплачуваних посадах. "Нова система підриває сам принцип соціальної драбини".

Нагадаємо, 18 січня у Франції поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які вийшли на вулиці Парижа через невдоволення пенсійною реформою.

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