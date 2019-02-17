Французькі партії анонсували акції проти антисемітизму в країні

Акції планують провести у вівторок, 19 лютого

Правящая французская партия Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" и еще 13 французских политических сил анонсировали акции против проявлений антисемитизма в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, провести акцию партии планируют во вторник, 19 февраля, по всей Франции. Поводом для акции стал инцидент между французским философом Аланом Финкелькротом и представителями движения "желтых жилетов" на вчерашней акции протеста в Париже.

Отмечается, что парижский суд сегодня начал расследование данного инцидента между Финкелькротом и протестующими, которые выкрикивали в его адрес слова "грязные сионисты" и другие оскорбительные фразы.

"Мы не будем толерантны к такому", - заявил президент Макрон.

Напомним, что во время вчерашней акции протеста, организованной движением "желтых жилетов" в Париже полиция задержала по меньшей мере 29 демонстрантов

Кроме того, во французском городе Лион участники движения "желтых жилетов" напали на полицейский автомобиль, который стоял в пробке. В машине находились два человека, за рулем была молодая девушка, которая стала помощником полицейского два месяца назад.

Добавим, в 14-й волне антиправительственных акций протеста "желтых жилетов" по всей Франции приняли участие свыше 40 тыс. человек.