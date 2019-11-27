ru
ua

Французькі депутати прийняли поправку про заборону реклами "Чорної п'ятниці"

Новини » Суспільство   

Депутати прийняли цю поправку в законі про відходи

Французькі парламентарі прийняли поправку з метою заборони рекламних кампаній "Чорної п'ятниці". Як передає РБК-Україна, про це пише Euronews.

Йдеться про поправку до французького "закону про відходи". Нововведення засуджує надмірне споживання і критикує "катастрофічні екологічні показники" торгового дня.

"Припинити надмірне споживання, яке вводять в оману споживачів", - зазначено в рішенні.

Поправка свідчить, що "реклама "Чорної п'ятниці" створює враження, що споживач отримує вигоду з зниження цін, порівнянного з продажами, визначеними законом, коли вони насправді цього не роблять".

У Сполучених Штатах "Чорна п'ятниця" - це назва п'ятниці, наступної за Днем подяки, і вважається початком сезону святкових покупок. Магазини часто дають великі знижки, і з тих пір ця рекламна кампанія поширилася по всьому світу.

Але у Франції існує два періоди продажів щорічно, які визначені законом на шість тижнів взимку і влітку.

Після прийняття поправки вона буде розглянута нижньою палатою французького парламенту, національна асамблея. Це означає, що це не вплине на рекламу "Чорної п'ятниці" в цьому році, але, якщо пройде, може вплинути на наступні роки.

Зазначимо, в цьому місяці французька взуттєва компанія заявила, що привернула щонайменше 600 французьких магазинів і брендів для бойкоту "Чорної п'ятниці", створивши кампанію під назвою Make Friday Green Again.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск закликав уряди країн світу вдатися до рішучих кроків по протидії змінам клімату.

На Донбасі поранили одного українського військового На акціях в Києві чергують 1,3 тис. нацгвардійців
Читати всі новини