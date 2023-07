Во французском Лионе неизвестный стрелял в полицейских, есть раненые

Во Франции уже четвертую ночь продолжаются массовые беспорядки из-за смерти 17-летнего парня, застреленного во время дорожного контроля.

Этой ночью в Лионе произошла стрельба. Неизвестный обстрелял сотрудников полиции.

По информации французских СМИ, нападающий ехал на скутере и во время этого выстрелил из длинного ружья в правоохранителей, охранявших площадь Ги Моке. По предварительным данным, злоумышленник ранил четырех полицейских. Другие издания пишут о семи раненых, которых госпитализировали.

Rioters set off a major bomb before storming the post office in Lyon, France.



