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Во французском Лионе неизвестный стрелял в полицейских, есть раненые

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Лион, Суббота 01 июля 2023 12:34
Во французском Лионе неизвестный стрелял в полицейских, есть раненые Фото: во французском Лионе неизвестный стрелял в полицейских (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во Франции во время беспорядков неизвестный обстрелял полицейских. Несколько правоохранителей получили серьезные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на leParisien.

Во Франции уже четвертую ночь продолжаются массовые беспорядки из-за смерти 17-летнего парня, застреленного во время дорожного контроля.

Этой ночью в Лионе произошла стрельба. Неизвестный обстрелял сотрудников полиции.

По информации французских СМИ, нападающий ехал на скутере и во время этого выстрелил из длинного ружья в правоохранителей, охранявших площадь Ги Моке. По предварительным данным, злоумышленник ранил четырех полицейских. Другие издания пишут о семи раненых, которых госпитализировали.

Также ночью в Лионе протестующие забросали полицию зажигательными снарядами, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. В результате инцидента десять полицейских получили ранения, четверо госпитализированы.

Что этому предшествовало

Протесты во Франции вспыхнули после убийства полицией 17-летнего юноши. Трагедия произошла утром 26 июня.

Погибший был за рулем и нарушил дорожные правила. Полиция утверждает, что офицер открыл огонь, потому что парень пытался его переехать. Но эта версия была опровергнута из-за видео, снятого очевидцами.

Больше о том, что происходит во Франции - читайте в материале РБК-Украина.

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