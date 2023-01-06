Французский суд решил отпустить под залог Жеваго до слушаний дела об экстрадиции

В начале слушаний в четверг, 5 января, адвокаты Жеваго потребовали, чтобы разбирательство в городе Шамбери проходило за закрытыми дверями. Эту просьбу судьи отклонили после непродолжительного обсуждения.

Слушания по делу об экстрадицию начнутся 19 января.

Государственное бюро расследований Украины заявило, что миллиардер находится в розыске по подозрению в хищении и отмывании 113 млн долларов из обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".

Издание "Forbes Украина" оценило состояние Жеваго в 2,4 млрд долларов в 2021 году. На конец 2022 года издание оценило состояние Жеваго в 1,4 млрд долларов.