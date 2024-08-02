Французский дзюдоист установил уникальный рекорд на Олимпиаде

Во время соревнований Ринер одолел в финале весовой категории более 100 килограммов корейца Ким Мин Чона и взял "золото".

Олимпиада-2024 в Париже - уже пятая в карьере французского дзюдоиста. Он дебютировал на этом уровне в 2008 году с "бронзы" в самом тяжелом мужском дивизионе.

Ринер завоевал личное "золото" на Олимпиаде-2012 в Лондоне и Олимпиаде-2016 в Рио. А в Токио в 2020 году впервые выиграл сразу две награды: занял третье место индивидуальных соревнований и торжествовал в смешанном командном турнире.