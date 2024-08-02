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Французский дзюдоист установил уникальный рекорд на Олимпиаде

Фото: французский дзюдоист Тедди Ринер (x.com/Paris2024)
Автор: Татьяна Степанова

Француз Тедди Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо. На Олимпийских играх-2024 в Париже он завоевал "золото" в весовой категории более 100 килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AIScore.

Во время соревнований Ринер одолел в финале весовой категории более 100 килограммов корейца Ким Мин Чона и взял "золото".

Олимпиада-2024 в Париже - уже пятая в карьере французского дзюдоиста. Он дебютировал на этом уровне в 2008 году с "бронзы" в самом тяжелом мужском дивизионе.

Ринер завоевал личное "золото" на Олимпиаде-2012 в Лондоне и Олимпиаде-2016 в Рио. А в Токио в 2020 году впервые выиграл сразу две награды: занял третье место индивидуальных соревнований и торжествовал в смешанном командном турнире.

Олимпиада-2024

Напомним, ранее мы сообщали, что Китай взял очередное "золото" в синхронных прыжках в воду на Олимпиаде-2024 в Париже.

Швейцарская атлетка Кьяра Леоне выиграла женские соревнования по стрельбе из винтовки в трех позициях.

А первая ракетка мира Ига Свентек победила словацкую теннисистку Анну Каролину Шмидлову в малом финале парижской Олимпиады.

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Олимпиада 2024