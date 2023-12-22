Французские сенаторы призвали срочно увеличить поставки дронов и артиллерии для ВСУ

"Делегация сенатского комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам посетила Польшу и Украину с 18 по 22 декабря, чтобы оценить ситуацию по мере приближения второй годовщины российской агрессии", - говорится в сообщении.

Делегацию возглавил Седрик Перрен и в ее состав вошли сенаторы Оливье Сиголотти, Ронан Ле Гльо и Жан-Марк Вайсуз-Фор.

С кем встретились сенаторы

Делегация смогла поговорить, в частности, со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, министром обороны Рустемом Умеровым, заместителем руководителя Офиса президента Игорем Жовквой.

Также была проведена встреча с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым, что дало точную информацию о развитии фронта и перспективах на ближайшие месяцы.

Нужно срочно увеличить поставки оружия для Украины

Делегация также провела встречи с профильными комитетами польского парламента и советником президента Анджея Дуды по безопасности. Сенаторы убедились, что необходимо срочно увеличить поставки в Украину решающих в этой войне боеприпасов и техники. Речь идет о беспилотниках, артиллерии, средствах радиоэлектронной борьбы.

По мнению Седрика Перрена, Украина борется с невероятной смелостью и энергией.

"Давайте никогда не будем забывать, что, сражаясь за свою землю, украинцы также борются за безопасность всей Европы, которая была бы серьезно и надолго скомпрометирована в случае победы Россией", - сказал он.

Сенаторы уверены, что необходимо добиться большего, в частности, в сфере поставок боеприпасов и промышленного сотрудничества между нашими двумя странами.

Позиция Франции по поводу войны в Украине

С момента широкомасштабного вторжения РФ в Украину, Франция является одной из европейских стран, которая оказывает активную финансовую и военную поддержку нашей стране.

Недавно сообщалось, что пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году прибудут во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.

Месяц назад правительство Франции заявило о намерениях выделить еще 200 млн евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупки французской техники.