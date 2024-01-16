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Французская TotalEnergies приостановит деятельность в российском проекте "Арктик СПГ-2"

Архивное фото: Французская TotalEnergies приостановит деятельность в российском проекте "Арктик СПГ-2" (byri net)
Автор: Дмитрий Браславский

Французская компания TotalEnergies инициировала форс-мажорный процесс по проекту "Арктик СПГ 2" в России из-за санкций США.

Об этом заявила французская компания, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы инициировали процесс форс-мажорных обстоятельств в соответствии с имеющимися контрактами и будем придерживаться применимых режимов санкций в соответствии с нашими принципами поведения", - говорится в заявлении.

Компания уточнила, что в 2024 году TotalEnergies не будет отгружать сжиженный природный газ с "Арктик СПГ-2".

Еще в декабре российские СМИ со ссылкой на неназванные источники в правительстве РФ сообщили, что иностранные акционеры проекта приостановили участие в "Арктик СПГ-2" из-за санкций США. TotalEnergies имеет 10% долю в проекте.

Санкции США против "Арктик СПГ-2"

2 ноября проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит целью "задушить" этот проект РФ.

Bloomberg писало, что начало поставок газа из новейшего российского "Арктик СПГ-2" будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства из-за санкций США.

Также Reuters писало, что китайские государственные нефтяные компании CNPC и CNOOC обратились к правительству США с просьбой об освобождении от санкций в отношении российского проекта "Арктик СПГ-2".

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