У Франції частково послаблюють карантин, але вводять комендантську годину

У Франції з вівторка, 15 грудня, знімають частину карантинних обмежень. При цьому відсьогодні вводиться комендантська година.

Про це повідомляє BFMTV.

Зокрема, відсьогодні для виходу з дому не потрібно буде заповнювати спеціальну форму, в якій раніше потрібно було вказувати причину. Також знімається заборона на пересування між регіонами як громадським, так і особистим транспортом. Жителям будинків престарілих дозволено відвідувати родичів.

Крім цього дітям буде дозволено відновити з дотриманням правил безпеки заняття спортом в приміщеннях - у залах і басейнах.

При цьому з 15 грудня з 20:00 до 6:00 вводиться комендантська година. На цей час залишати вдома дозволено лише за професійними, сімейними або медичних причин. Також для цього необхідно заповнити спеціальну форму. Прогулянки і заняття спортом на вулиці заборонені.

Раніше РБК-Україна писало, що з 14 грудня у Франції почнуться перші кампанії масового тестування населення на коронавірус.

Відзначимо, раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив три етапи пом'якшення карантину, які заплановані на грудень-січень.