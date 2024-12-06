Во Франции сломали личный телефон министра иностранных дел

За последний месяц, по данным сайта Politico, несколько членов парламента стали жертвами вредоносной кампании, основанной на рассылке сообщений в Telegram по зараженным ссылкам.

Техническая информация, полученная Le Monde, свидетельствует, что это была преступная кампания, ссылку на которую циркулировали уже несколько недель. Расследование начато специализированным отделом прокуратуры Парижа.

Кроме того, еще в 2021 году Le Monde и ее партнеры по консорциуму Forbidden Stories обнаружили, что несколько французских министров, а также Эммануэль Макрон, стали мишенью для программного обеспечения Pegasus.

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