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Во Франции сломали личный телефон министра иностранных дел

Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во Франции сломали личный телефон министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро. Министр перешел по хакерской ссылке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Издание сообщает, что еще в понедельник, 25 ноября, министр получил ссылку со спамом, отправленную на его личный телефон приложением Signal. Барро перешел по ссылке, а затем, заподозрив попытку взлома, известил об этом полицию.

Несмотря на то, что два основных коммерческих жучка на рынке, Predator и Pegasus, способны при определенных условиях устанавливаться на смартфон, просто открыв "заминированную" ссылку, первоначальный анализ телефона, по данным министерства, не обнаружил на устройстве ни одного пиратского или шпионского программного обеспечения.

За последний месяц, по данным сайта Politico, несколько членов парламента стали жертвами вредоносной кампании, основанной на рассылке сообщений в Telegram по зараженным ссылкам.

Техническая информация, полученная Le Monde, свидетельствует, что это была преступная кампания, ссылку на которую циркулировали уже несколько недель. Расследование начато специализированным отделом прокуратуры Парижа.

Кроме того, еще в 2021 году Le Monde и ее партнеры по консорциуму Forbidden Stories обнаружили, что несколько французских министров, а также Эммануэль Макрон, стали мишенью для программного обеспечения Pegasus.

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Франция